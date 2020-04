Animal Crossing: New Horizons, giocatore modifica l'intera isola in onore di Blatero

Blatero è uno dei personaggi principali di Animal Crossing: New Horizons, e più in generale dell'intero franchise degli animaletti Nintendo. Il simpatico gufo gestisce il Museo dell'isola, e il giocatore gli può donare insetti, pesci, ora in seguito al nuovo aggiornamento anche le opere d'arte. Ma qualcuno ha voluto celebrarlo in modo davvero incredibile.

Un giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha deciso di celebrare Blatero modificando l'intero territorio della propria isola affinché gli somigliasse; più in generale, nelle sue intenzioni l'isola dall'alto doveva avere le sembianze di Blatero. E ce l'ha fatta, in seguito ad un lavoro davvero notevole che gli ha portato via parecchie ore di gioco.

L'utente di Reddit PM_ME_A_COLOR ha poi postato la sua creazione, ricevendo così notevoli consensi. Come potete notare dall'immagine che segue, non solo Blatero è chiaramente visibile sull'isola, ma c'è anche un fossile gigante accanto a lui, e poi il verso del gufo "Hoo!" con le casette degli abitati disseminate sullo stesso in posizioni strategiche. Che dire, questa è una vera e propria opera d'arte in miniatura, una di quelle che sicuramente piacerebbe a Blatero.

E a proposito delle creazioni della community di Animal Crossing: New Horizons, eccovi il codice per sbloccare il modello di Vegeta nella bottega di Ago e Filo.