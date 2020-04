The Last of Us 2, Neil Druckman di Naughty Dog ha il "cuore spezzato" a causa del leak

Neil Druckman, il vice-presidente di Naughty Dog, ha affermato attraverso Twitter di avere il "cuore spezzato" pensando al team e ai fan di The Last of Us 2 che, a causa del leak che ha svelato tantissimi dettagli sul gioco, rischiano di vedere la loro esperienza compromessa.

Con poche semplici parole Neil Druckman, Vice-presidente di Naughty Dog e Director/writer di The Last of Us: Parte 2, si è accodato all'appello di Naughty Dog, sostenendo che varrà comunque la pena vivere l'esperienza finale. Non solo, ha anche aggiunto di avere "il cuore spezzato per il team e per i fan dello studio", le vere vittime di questa fuga di notizie.

I primi perché gli anni di duro lavoro potrebbero venire parzialmente compromessi da questa fuga di notizie, gli altri perché potrebbero vedere compromessa la loro esperienza di gioco per via di spoiler non voluti, condivisi da qualche imbecille con molto tempo a disposizione e poco rispetto per gli altri.

Druckman, comunque, dice che lo studio "non vede l'ora che abbiate il gioco tra le vostre mani". Nella giornata di ieri Sony ha diffuso le nuove date ufficiali di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.