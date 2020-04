The Last of Us 2, Naughty Dog assicura che varrà la pena vivere l'esperienza finale

Naughty Dog, dopo il clamoroso leak di queste ore di The Last of Us 2, è molto dispiaciuta, ma assicura che varrà la pena vivere l'esperienza finale, non importa cosa sentirete o vedrete. Anche se, ovviamente, consiglia di rimanere lontani dagli spoiler il più possibile.

Il clamoroso leak di The Last of Us 2 sta lasciando, ovviamente, diversi strascichi. Alcuni positivi, come il fatto che Sony abbia definitivamente annunciato la nuova data di lancio del gioco, altri negativi, come persone dalla dubbia intelligenza e sensibilità che si divertono a rovinare la trama del gioco ad altri appassionati come loro. Chissà con quale soddisfazione o tornaconto.

Naughty Dog è, ovviamente, al corrente della situazione e ha postato su Facebook un messaggio a tutti i suoi fan:

"Sappiamo che gli ultimi giorni sono stati molto difficili per voi. Vale lo stesso per noi. È fastidioso assistere alla diffusione e condivisione di filmati su di una versione non definitiva del gioco. Fate del vostro meglio per evitare gli spoiler e vi chiediamo di non rovinare il gioco agli altri. The Last of Us Parte 2 sarà presto nelle vostre mani. Non importa cosa guardiate o ascoltiate, l'esperienza finale varrà comunque la pena di essere vissuta."

Ne siamo convinti e condividiamo completamente l'appello: non rovinate l'esperienza ad altri appassionati di videogiochi come voi.