Pokémon GO, Biglietti Raid da Remoto disponibili e tanti Leggendari in arrivo nei prossimi giorni

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Niantic Labs hanno finalmente rilasciato su Pokémon GO i cosiddetti Biglietti Raid da Remoto. Si tratta di un oggetto di gioco che estende e potenzia la funzionalità legata ai Raid, tenendo presente la situazione a livello mondiale legata alla pandemia da coronavirus.

Cosa sono i biglietti Raid da Remoto e come funzionano? Molto semplicemente, permetteranno al giocatore di Pokémon GO di partecipare senza muoversi ad un Raid nei paraggi, visibile in basso a destra sullo schermo; non dunque a tutti i raid dell'intera città, ma solo a quelli nelle sue vicinanze, nell'arco di un numero ragionevole di chilometri. Tuttavia potrà parteciparvi tranquillamente da casa, e anche invitare un amico su Pokémon GO a combattere assieme a lui. In questo modo verrà favorito il distanziamento sociale, come già avvenuto per l'evento del Community Day di Abra degli scorsi giorni.

Un biglietto gratuito è già stato fornito ai giocatori di Pokémon GO, probabilmente ne sarà ottenibile uno al giorno, mentre gli altri vengono proposti a pagamento nel negozio di gioco. La nuova introduzione si sposa perfettamente con il nuovo evento dei Pokémon Leggendari in arrivo in questi giorni: da questa sera fino al 12 maggio 2020 torneranno nei Raid di Livello Cinque Darkrai, Giratina Forma Alterata e Virizion, tutti anche in forma shiny/cromatica. Buon divertimento: ma restate in casa!