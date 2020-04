PUBG e Octopath Traveler per Google Stadia classificati dall'ESRB, annuncio oggi?

PUBG e Octopath Traveler sembra siano in arrivo su Google Stadia, stando a quanto emerso sui listini dell'ESRB, l'ente di classificazione americano dedicato ai prodotti videoludici, solitamente fonte piuttosto attendibile sulle uscite ormai prossime.

Considerando che c'è anche un nuovo evento Stadia Connect previsto proprio per oggi, verso le ore 18:00, è probabile che questi due giochi e forse anche altri vengano annunciati nelle prossime ore su Google Stadia, andando dunque ad ampliare il catalogo dei titoli utilizzabili sulla piattaforma.

Stadia Connect potrà peraltro essere seguito in diretta, tradotto e commentato, anche qui su Multiplayer.it, in particolare sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 17:30, dunque l'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio.

Si tratterebbe di due introduzioni molto interessanti per il catalogo di Google Stadia, perché vanno a riempire degli spazi rimasti piuttosto scoperti nel servizio di cloud gaming. PUBG è infatti uno sparatutto multiplayer online in stile battle royale, che può essere considerato un po' il capostipite del genere ed è ancora un gioco estremamente fruito online, dunque rappresenta un'aggiunta importante per Stadia.

Octopath Traveler è invece un JRPG piuttosto classico, caratterizzato da uno stile grafico molto particolare e da una narrazione che mette insieme storie diverse appartenenti ai vari protagonisti, mettendo in scena una trama molto sfaccettata e affascinante. Attendiamo dunque ulteriori informazioni sui giochi, che potrebbero arrivare oggi pomeriggio.