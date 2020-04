Animal Crossing: New Horizons e Pokémon, un giocatore ha creato la Regione di Johto

La community di Animal Crossing: New Horizons in questo periodo è particolarmente creativa, vuoi perché il lancio del titolo sulla console Nintendo Switch è ancora molto recente, vuoi perché non potendo uscire di casa in fondo durante la giornata non c'è poi troppo da fare. Per esempio: questo giocatore ha celebrato i Pokémon realizzando sulla propria isola la Regione di Johto.

Un lavoro impegnativo, lungo ma appagante: il giocatore in questione ha utilizzato moltissimi modelli tramite la funzionalità dei codici di Animal Crossing: New Horizons, per ricreare Johto sulla propria isola nel modo più accurato possibile. Ha riservato un'attenzione particolare alla posizione delle case e delle strade, arricchendo poi il tutto con delle vere e proprie chicche (guardate quello Snorlax!). Qui siamo insomma ad altri livelli: non potremmo fornirvi tutti i codici come già fatto per i modelli di Goku e Vegeta di Dragon Ball Z.

Tuttavia possiamo proporvi il video del lavoro in questione, cosicché possiate prendere poi spunto per le vostre creazioni. Del resto di regioni nel mondo dei Pokémon ce ne sono tante: a quando quella di Kanto?