iPhone SE 2020, il tocco aptico per espandere le notifiche non funziona

Al nuovo iPhone SE 2020 sembra mancare una funzionalità che nell'ultimo periodo è piaciuta molto agli acquirenti dei dispositivi targati Apple: il Tocco Aptico (anche noto come Haptic Touch). Era già presente su iPhone 11 e 11 Pro, pare che l'ultimo modello medio-gamma se lo sia dimenticato per strada: per adesso, infatti, non funziona.

Ad aver notato questa mancanza è stato MacRumors, poi ovviamente The Verge ha potuto confermarla testando il suo dispositivo personale: iPhone SE 2020 non permette di espandere le notifiche a schermo tramite Tocco Aptico, nel momento in cui scriviamo. Non che Apple si sia completamente dimenticata delle funzionalità introdotte di recente, perché alcune sono invece ancora presenti: potrete ancora archiviare le email senza aprire l'app apposita, per esempio, con uno swipe a sinistra dalla schermata delle notifiche; oppure sempre da lì selezionare "Vedi" per aprire quel contenuto. Comunque, ricordiamo che se foste interessati all'acquisto di iPhone SE 2020, lo trovate attualmente in prenotazione anche con iliad.

Tornando al punto: ma allora dov'è finito il Tocco Aptico? Matthew Panzarino di TechCrunch è convinto che non si tratti di un bug dell'iPhone SE 2020, ma di una precisa scelta di Apple. Negli ultimi anni si è tenuto un testa a testa tra l'Haptic Touch e il Touch 3D (3D Touch): il primo sembrava averla vinta definitivamente, ma adesso le carte in tavola vengono rimescolate. Del resto Apple non si è ancora pronunciata sulla questione, quindi tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane (magari anche con un semplice aggiornamento per iOS).