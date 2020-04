Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, nuove immagini per l'esclusiva Switch

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition si mostra in tante nuove immagini prese di peso da questa versione riveduta e corretta in uscita in esclusiva su Nintendo Switch. Da questi screenshot possiamo ammirare il lavoro di rifinitura fatto dal team di sviluppo per questa versione definitiva di uno dei giochi più amati del periodo Wii.

Ecco la nostra anteprima di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Le nuove immagini si concentrano principalmente sugli scenari, mostrando da un lato l'ottima profondità di campo e dall'altra l'incredibile stile utilizzato dagli artisti di Monolith Soft. Tra foreste rigogliose, spettacolari cascate e misteriosi dungeon, il gioco promette di farci visitare alcuni scenari davvero memorabili, in grado di esaltarsi grazie alla potenza di Switch.

A questo indirizzo potete trovare tante nuove immagini del gioco, mentre qui potete scoprire tutti i contenuti della ricchissima Collector's Edition.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition uscirà tra un mese in esclusiva su Nintendo Switch.