Ghost Of Tsushima, nuovi dettagli sul gameplay in arrivo presto

Ghost Of Tsushima verrà ulteriormente svelato in questi giorni con alcune novità, in particolare nuovi dettagli sul gameplay che dovrebbero essere diffusi nei prossimi giorni, anche se non ci sono informazioni più precise sulle tempistiche.

Con la data di uscita ufficiale annunciata da Sony proprio ieri, che vede finalmente Ghost Of Tsushima in arrivo il 17 luglio 2020, è in effetti tempo di avere qualche nuova informazione sul gioco, visto che in particolare del gameplay non si sa ancora moltissimo.

Per ricapitolare un po' potete leggere lo speciale su cosa sappiamo finora sul gioco, ma effettivamente è da un po' che non si hanno informazioni ufficiali, anche perché i video, essendo molto cinematografici, fanno capire poco le dinamiche vere e proprie del gameplay.

In ogni caso, nuove informazioni dovrebbero arrivare tra poco, come riferito dall'account Twitter ufficiale di Sucker Punch dedicato al gioco, dal quale veniamo anche a sapere che le settimane aggiuntive ottenute dal team prima dell'uscita sul mercato verranno utilizzate per ripulire ulteriormente Ghost Of Tsushima e sistemare bug ed eventuali problemi dell'ultimo minuto, consentendo di ultimare in maniera ancora più completa i lavori.

"Ci sono ancora dei tocchi finali da applicare e bug da eliminare, dunque sfrutteremo al meglio il paio di settimane aggiuntive ottenuto", si legge nei messaggi. "Speriamo che stiate tutti bene, non vediamo l'ora di farvi giocare e avremo ulteriori dettagli sul gameplay da svelare molto presto".

