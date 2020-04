Horizon Zero Dawn 2 svelato da Official PlayStation Magazine? La questione è dubbia

Horizon Zero Dawn 2 è presente ormai da tempo nelle voci di corridoio ma non c'è stata mai alcuna conferma ufficiale della sua esistenza finora, eppure una presunta copertina del numero di giugno di Official PlayStation Magazine sembra dover contenerne l'annuncio e alcune informazioni.

La questione è fortemente dubbia, soprattutto perché non è facile stabilire la veridicità della copertina in questione, visto che la costruzione ad hoc di cover false è abbastanza all'ordine del giorno tra le voci di corridoio e le fake news in ambito videoludico.

Anche il posizionamento sulla copertina dell'informazione relativa a Horizon Zero Dawn 2, relegato a un trafiletto nell'angolo in basso a destra della copertina, sembra non tornare con l'importanza che un gioco del genere avrebbe nell'economia delle informazioni estive, anche se questa potrebbe essere giustificata dal fatto che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire prima dell'uscita della rivista che si troverebbe dunque a parlarne ormai a giochi fatti.

Prima di farsi prendere da entusiasmi, dunque, la cosa va presa con delle grosse pinze, così come la precedente informazione sulla presentazione di PS5 al centro del numero di giugno di Official PlayStation Magazine. La veridicità dell'immagine riportata qui sotto è tutta fa stabilire e ha destato molti sospetti già online, dunque prendetela come una semplice voce di corridoio. Tuttavia, tutto questo tornerebbe con la presentazione prevista per PS5 a maggio 2020 secondo numerose fonti.

Se la console venisse presentata con un evento dedicato il mese prossimo, sarebbe logico aspettarsi un'ondata di informazioni al riguardo sulle riviste del mese successivo, cosa che potrebbe comprendere anche novità riguardanti Horizon Zero Dawn 2, nel caso in cui questo sia destinato ad essere presentato nell'evento speciale su PS5 da parte di Sony, che comunque non è stato ancora confermato.

Sul gioco Guerrilla sono emerse di recente altre voci, come il fatto che sarà enorme e con la co-op e che sia un'esclusiva PS5 a 4K e 30 frame al secondo.