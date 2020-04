Google Stadia Connect: tutte le novità a partire dalle 17:30 in diretta con noi

Oggi si terrà il nuovo Google Stadia Connect: a partire dalle 17:30 del 28 aprile 2020 seguite in diretta con noi tutti gli annunci e tutte le novità che Google ha in serbo e che presenterà durante il suo "Direct". Pierpaolo Greco e Umberto Moioli seguiranno e commenteranno dal vivo questo nuovo appuntamento che si preannuncia davvero fondamentale per il futuro del servizio di streaming del colosso di Mountain View.

Sono tante, infatti, le voci che circondano l'appuntamento di oggi. Si parla, addirittura, di una nuova evoluzione hardware per sfidare PS5 e Xbox Series X, ma anche dell'arrivo di due giochi del calibro di PUBG e Octopath Traveler.

Qualunque sia l'annuncio di oggi, Pierpaolo Greco e Umberto Moioli saranno in diretta a commentare gli annunci, a rispondere alle vostre domande e, ovviamente, a sferzare qualunque cosa succederà durante la diretta col loro tagliente rumor.

L'appuntamento da segnare in agenda è alle 17:30 di oggi 28 aprile 2020, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it, per il nuovo Stadia Connect. Non mancate!