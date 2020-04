Animal Crossing: New Horizons e Dragon Ball Z, il codice per diventare Goku

Sappiamo che attendevate con ansia questo momento, non serve mentire a voi stessi. Vi abbiamo fornito già parecchi codici da utilizzare su Animal Crossing: New Horizons, per sbloccare così altrettanti modelli. E oggi ve ne forniamo un altro, a tema Dragon Ball Z. Così potrete trasformarvi in nientemeno che Son Goku!

Goku non ha di certo bisogno di presentazioni, è il protagonista di Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. Con questo codice da riscattare su Animal Crossing: New Horizons, potrete ottenere la sua celebre divisa da combattimento arancione. E il modello è fatto davvero benissimo, perché "simula" anche la muscolatura del Saiyan sulle braccia: un vero accessorio imprescindibile per gli amanti del manga e dell'anime di Akira Toriyama. Potrete così affiancarlo al codice per diventare Androide C17, e a quello di ieri per trasformarvi nel Principe dei Saiyan Vegeta.

Per riscattare il codice su Animal Crossing: New Horizons recatevi nella bottega delle sorelle Ago e Filo, poi in fondo al locale interagite con il monitor rosa. Qui dovrete effettuare la connessione ad internet (obbligatoria) e poi digitare manualmente il codice che trovate qui di seguito, in una pratica immagine che vi mostra anche in anteprima il modello in questione. Prego, non c'è di che!