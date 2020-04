Days Gone compie un anno, Bend Studio mostra i traguardi raggiunti dal gioco PS4

Days Gone ha raggiunto il suo primo anniversario proprio in questi giorni, con il team Bend Studio che ha ricordato la ricorrenza in un tweet pubblicato ieri segnalando anche i risultati raggiunti in questo anno di presenza sul mercato del gioco PS4.

Days Gone è stata un'esclusiva PS4 un po' controversa, che a fronte di un'accoglienza non proprio entusiasta da parte della critica ha comunque raccolto ottimi risultati sul mercato, a dimostrazione di come il gioco sia stato comunque ben apprezzato dal pubblico.

Bend Studio ha sfruttato l'occasione per snocciolare un po' di numeri raccolti nel corso di un anno di attività dalla community di giocatori di Days Gone, a quanto pare decisamente impegnata nel portare avanti le avventure di Deacon St John nel suo mondo post-apocalittico.

Tra i risultati più interessanti vediamo dunque un totale di 200 milioni di ore passate sul gioco complessivamente dagli utenti PS4, 45 milioni di orde affrontate, 32 milioni di infestazioni, 30 milioni di imboscate e un totale di 100 milioni di trofei sbloccati dai giocatori.

Days Gone è tornato di prepotenza nelle voci di corridoio con la comparsa di una misteriosa versione PC apparsa su Amazon France ma poi rivelatasi un errore da parte del sito, mentre su Sony Bend proprio in questi giorni è emersa la notizia che il team sta assumendo per il nuovo progetto AAA, che potrebbe essere forse un seguito di Days Gone, un gioco completamente nuovo o un ritorno di qualche proprietà intellettuale di Sony.