DualSense, il controller PS5 in video nella nuova animazione render di Snoreyn

DualSense, il nuovo controller di PS5, è protagonista di un nuovo video render da parte di Snoreyn, il designer italiano Giuseppe Spinelli, pubblicato dalla rivista LetsGoDigital sempre molto attiva sul fronte della nuova console Sony e relativo design.

In questo caso, il render è realistico in quanto il DualSense è stato presentato ufficialmente da Sony e dunque l'animazione video del rendering è basata su quanto mostrato dalla compagnia. Viene ovviamente immaginato tutto quello che non è stato mostrato da quelle prime immagini diffuse a mezzo social da Sony, ma è tutto costruito in maniera logica in base a quanto è stato possibile vedere finora.

L'animazione di Snoreyn mostra dunque il DualSense da ogni prospettiva attraverso una rotazione a 360 gradi che risulta decisamente realistica, oltre a inquadrature ravvicinate sui vari particolari della periferica, anche questi aderenti a quanto mostrato finora in via ufficiale da Sony.

Nel video compare anche il design di PS5 immaginato dallo stesso designer e pubblicato già in precedenza, anche in questo caso con un'animazione che ne mostra diverse prospettive. In questo caso, si tratta invece di un lavoro di fantasia ma particolarmente verosimile e ben fatto.

Il modello 3D del DualSense non prevede, in questo caso, alcuna sorpresa particolare nella parte posteriore del controller, che non è stata mostrata chiaramente da Sony e lascia dunque spazio a possibili interpretazioni su aggiunte da spiegare successivamente, ma qui si entra nell'ambito delle speculazioni e voci di corridoio.

In questi giorni sono emerse anche ipotesi sul sistema di raffreddamento della console che potrebbe adottare una nuova soluzione, protagonista anche di un altro render, tanto per dimostrare come PS5 stia stimolando la fantasia e la creatività di un sacco di utenti e designer.