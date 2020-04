Telefonia mobile: consumi mensili aumentati del 50%, ma il coronavirus non c'entra

L'osservatorio AGCOM ha pubblicato un report molto interessante negli scorsi giorni, chiarendo la situazione dei consumi della telefonia mobile negli ultimi mesi in Italia. A quanto pare i consumi sono aumentati del 50%, ma tutto ciò non avrebbe nulla a che vedere con la pandemia da coronavirus che stiamo attualmente vivendo.

La tendenza del traffico dati ha mostrato un aumento costante negli ultimi anni, ben prima della situazione di crisi, chiarisce l'AGCOM: il picco nella crescita si è avuto dal 2018 al 2019, il più alto in assoluto. Negli ultimi mesi del 2019, poi, la telefonia mobile ha mostrato un ulteriore incremento del 50%, un consumo totale di 4248 Petabyte. Per essere chiari, si tratta del doppio rispetto all'anno precedente: erano stati 2705 Petabyte nel dicembre 2018. Pare evidente come tutte le iniziative legate alla pandemia da coronavirus in questo caso non siano affatto rilevanti.

Il tutto sembra essere legato, invece, all'aumento dei dati presenti nei bundle di un po' tutti gli operatori italiani, vecchi e nuovi. Dall'arrivo di iliad, difatti, la soglia di GIGA disponibile negli abbonamenti è aumentata enormemente, mentre in parallelo sono diminuiti parecchio i costi. Ecco un'immagine con alcuni dei dati dell'ultimo report.