Cyberpunk 2077, una nuova presentazione al Summer of Gaming, evento digitale estivo di IGN

Cyberpunk 2077 sarà presente al Summer of Gaming, un nuovo evento digitale estivo organizzato da IGN che ospiterà dunque anche una nuova presentazione del gioco CD Projekt RED, probabilmente quella che era stata programmata per l'E3 2020 prima della cancellazione di questo.

Con la sopraggiunta necessità di smantellare l'organizzazione dell'E3 2020 a causa dell'emergenza coronavirus, restano ovviamente in ballo una serie di presentazioni, eventi e trailer che i vari publisher avevano probabilmente già preparato per la fiera estiva e che dovranno essere mostrati in qualche occasione.

Alcuni verranno probabilmente riservati agli eventi specifici di Sony e Microsoft dedicati rispettivamente a PS5 e Xbox Series X, alcuni dei quali potrebbero peraltro avere luogo proprio a maggio 2020, mentre altri, come questo di Cyberpunk 2077, troveranno altre occasioni per arrivare al pubblico. In questo caso si tratta dunque di un evento chiamato Summer of Gaming, una trasmissione interamente in digitale organizzata da IGN che conterrà, tra le altre cose, anche una nuova presentazione del gioco CD Projekt RED.

Non c'è ancora una data precisa per il Summer of Gaming ma dovrebbe tenersi a giugno 2020, prendendo dunque abbastanza precisamente lo spazio lasciato vuoto dall'E3 2020. All'interno sono previsti contributi da parte di Square Enix, SEGA, 2K, Bandai Namco, THQ Nordic e Devolver Digital, ma a quanto pare anche di CD Projekt RED con Cyberpunk 2077, probabilmente con un nuovo trailer o un video di gameplay.

Per il resto, abbiamo saputo di recente che Cyberpunk 2077 avrà sesso, violenza, droghe, prostituzione e sangue in base alle classificazioni delle rating board, mentre per quanto riguarda le iniziative speciali legate al gioco ricordiamo Xbox One X e accessori a tema in arrivo, con il gioco previsto uscire il 17 settembre 2020.