Cyberpunk 2077: Xbox One X e accessori a tema in nuovi dettagli, immagini e prezzi

Torniamo a dare un'occhiata più approfondita a Xbox One X e accessori a tema Cyberpunk 2077 con le nuove immagini diffuse da Microsoft e qualche altro dettaglio più preciso, comprendente anche i prezzi previsti per alcuni dei dispositivi in questione.

La console Limited Edition annunciata con un trailer nel fine settimana scorso torna dunque a mostrarsi in alcuni scatti, oltre a informazioni più dettagliate sulle sue caratteristiche. Creata in collaborazione tra i designer di CD Projekt RED e Microsoft, la console in versione limitata da 1TB incarna la decadenza urbana e la tecnologia vibrante di Night City. Il suo design include elementi che si illuminano al buio, pannelli decorativi personalizzati, LED, effetti che ne cambiano colore e texture: il tutto per evocare numerosi aspetti dell'ambientazione distopica di Cyberpunk 2077.

La console contiene un controller Xbox One dedicato in edizione limitata, ispirato in particolare al personaggio di Johnny Silverhand, dotato dunque di un design metà naturale e metà cybernetico. Il controller è già acquistabile in Nord America sul Microsoft Store al prezzo di 74,99 dollari, mentre verrà messo a disposizione prossimamente anche altrove, sia come parte del bundle che acquistabile separatamente.

Saranno disponibili solo 45.000 unità di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, presso alcuni mercati selezionati tra i quali ci dovrebbe essere anche l'Italia.

Tra gli altri accessori sono previsti un Limited Edition Xbox Pro Charging Stand a tema con batteria ricaricabile per il controller (49,99 dollari), un hard disk a tema Seagate Game Drive for Xbox: Cyberpunk 2077 Special Edition da 2TB (149,99 dollari) e infine l'headset Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition, cuffie wireless personalizzate a tema con il personaggio in questione e con il gruppo Samurai (ovvero la band in-game basata sulla musica dei Refused), a 109,99 dollari.

In bundle con la console e il controller, ci sarà un codice download di Cyberpunk 2077 e "altre sorprese" che verranno svelate presto. Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 17 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4, con la versione per Google Stadia in uscita lo stesso anno.