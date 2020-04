Secondo Joe Ziegler, Game Director presso Riot Games, il nuovo shooter tattico Valorant potrebbe arrivare anche su console e mobile in un futuro non così distante. Prima, però, Riot Games deve concentrarsi sulla versione PC e creare un'esperienza che sia la più solida e divertente possibile.

Il grande successo che sta avendo Valorant, il nuovo shooter tattico che sembra voler prendere in prestito elementi da Counter-Strike Global Offensive e Overwatch, fa sì che si vogliano sapere in anticipo alcuni dei prossimi passi che Riot Games ha in mente per il suo gioco. Nei giorni scorsi, per esempio, lo studio di League of Legends ha cominciato a definire le linee guida per i piani esport di Valorant. Oggi invece, si parla dell'arrivo del gioco su altre piattaforme oltre al PC.

Parlando con Express Online Joe Ziegler, Game Director di Valorant presso Riot Games, ha detto che il team sta già esplorando la possibilità di portare il gioco su altre piattaforme oltre al PC, ma al momento la questione è stata messa in pausa: "Anche se stiamo vagliando altre piattaforme come console e mobile, al momento il team sta lavorando duramente in modo da pubblicare una versione perfetta per PC," ha detto il game director. Valorant, infatti, dovrebbe uscire dalla beta e arrivare in versione definitiva questa estate.

Dopo di che, chi lo sa, ma Riot Games non sembra escludere nulla. Anche perché Overwatch, Fortnite, PUBG e Call of Duty hanno dimostrato che l'essere multipiattaforma fa solo bene agli affari.

Voi lo giochereste Valorant su console o mobile?