Twitch, streamer di Overwatch ha condiviso gli squallidi messaggi che riceve giornalmente

La streamer Twitch Francine 'Fran' Vo, dedita a Overwatch, ha deciso di condividere sul suo account twitter alcuni squallidi messaggi ricevuti giornalmente per mesi e mesi.

Fran è una delle streamer Twitch di Overwatch più popolari, nonché solitamente molto discreta nelle sue trasmissioni. Nonostante ciò i messaggi da parte degli altri giocatori non le mancano, compresi alcuni davvero disturbanti, come quelli che ha mostrato su Twitter il 26 aprile: "Questa persona mi ha mandato messaggi riguardanti la cacca per MESI."

Il post di Fran includeva diversi messaggi spediti dal tipo, alcuni dei quali davvero disgustosi, con illustrati modi e tempi di ingestione della cacca, con la richiesta di poter mangiare anche la sua. Ce ne sono anche di simpatici, in verità, tipo "Happy Poo Year!" (in effetti è un anno di cacca, data pandemia ndr), ma in generale siamo sullo squallido andante. Oltretutto un messaggio può far sorridere, ma otto mesi di messaggi sullo stesso tema sono da psichiatra.

Naturalmente anche i seguaci di Fran sono stati disgustati dai messaggi, con alcuni che hanno notato come la streamer ne riceva molti altri di tossici. In effetti le streamer, anche quelle più tranquille, devono spesso subire "torture" del genere, da persone che si sentono titolate a spedir loro ogni genere di schifezza.