Giochi Nintendo Switch: Moving Out e Streets of Rage 4 nella settimana del 27 aprile 2020

La nuova settimana del 27 aprile 2020 è ufficialmente cominciata: arriva anche il momento, di conseguenza, di dare un'occhiata a tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni. Tanto dovrete rimanere a casa ancora per un po', a causa della pandemia da coronavirus; e i giochi in uscita su PlayStation 4 ve li abbiamo già descritti poco fa.

La settimana del 27 aprile 2020 vedrà l'arrivo di Moving Out sulla console ibrida targata Nintendo. Tra l'altro la recensione di Moving Out è già disponibile, e potreste valutargli di darle un'occhiata immediatamente, dato che non si è comportato troppo male; "Moving Out è un folle simulatore di traslochi con fisica realistica che ti farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale! Vuoi fare carriera nel campo dell'arredo? Come "Responsabile riposizionamento mobilia" dovrai portare a termine una serie di traslochi nell'operosa cittadina di Packmore".

Il 30 aprile 2020 debutterà poi su Nintendo Switch il secondo titolo in evidenza della settimana, Streets of Rage 4. Non che vi sia bisogno di particolari presentazioni: "Il grande classico Streets of Rage, conosciuto in Giappone come Bare Knuckle, consiste in una trilogia di picchiaduro famosa per il suo indimenticabile gameplay e per le musiche elettroniche con influenze dance. Streets of Rage 4 riprende il gameplay della trilogia originale aggiungendo nuove meccaniche, una stupenda grafica disegnata a mano e una colonna sonora strepitosa". L'anteprima di Streets of Rage 4 è già disponibile online, per tutti i potenziali interessati.

Qui di seguito vi riportiamo i giochi in uscita su Nintendo Switch di questa settimana, ordinati per data di lancio all'interno di un pratico elenco. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti!