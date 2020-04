Assistente Google, finalmente è possibile modificare la sensibilità della frase "OK Google"

A tutti i nostri lettori sarà capitato almeno una volta di vedere il proprio smartphone androide o dispositivo Google Home sbloccarsi in modo automatico, come se avesse ascoltato nella stanza la frase magica: OK Google. Benché nessuno dei presenti l'avesse pronunciata pensando esplicitamente all'Assistente Google, ovviamente. Questo problema riceverà a breve una soluzione, che potrebbe rivelarsi quella definitiva.

Un nuovo aggiornamento è in arrivo per tutti i dispositivi Google sul mercato, e andrà proprio a modificare la sensibilità dell'audio di questa funzione, cioè quella della frase che ogni giorno viene pronunciata all'Assistente Google: gli smart device diventeranno così più precisi, e ascolteranno l'OK Google solo quando verrà davvero pronunciato dall'utente. In questo modo verrà anche tutelata maggiormente la privacy, perché Google Home inizierà a registrare i suoni attorno a lui solo quando davvero l'utilizzatore gli si starà rivolgendo.

Le nuove impostazioni della sensibilità ovviamente andranno studiate con calma, e l'utente potrà modificarle liberamente in qualsiasi momento. La procedura da seguire non sarà troppo intricata, e possiamo già anticiparvela passo passo:

Selezionare l'app Google Home (potete scaricarla qui), poi il dispositivo del quale volete modificare la sensibilità

Selezionare Impostazioni, nell'icona dell'ingranaggio in alto a destra del device selezionato

Scorrere il menù fino ad Impostazioni del dispositivo

Selezionare Hey Google Sensitivity

Spostare l'indicatore a destra o a sinistra: spostandolo a destra diventerà più probabile che il dispositivo Google Home riconosca effettivamente la vostra voce solo quando state parlando con lui