PS5, il prezzo potrebbe aumentare anche a causa del nuovo sistema di raffreddamento avanzato

Nella spasmodica attesa di PS5, uno degli elementi che maggiormente interessano il pubblico di massa è il prezzo della nuova console Sony, che potrebbe essere più alto del previsto a causa soprattutto del costo dei suoi componenti, tra i quali anche il nuovo sistema di raffreddamento avanzato che dovrebbe apportare notevoli miglioramenti rispetto alla tecnologia utilizzata in PS4 e PS4 Pro.



Secondo un report di Bloomberg, la produzione di PS5 sembra sia piuttosto onerosa per Sony, con costi per i singoli componenti che contribuirebbero a mantenere probabilmente in alto il prezzo della console. Si è parlato del fatto che questo possa salire a causa del costo delle memorie, ma queste non sarebbero le uniche responsabili di questa situazione.



Per garantire la migliore areazione per CPU e GPU di grosso calibro, destinate ad avere anche un notevole TDP e dunque a rischio di raggiungere temperature piuttosto alte, Sony avrebbe elaborato un nuovo sistema di raffreddamento e dissipazione del calore più avanzato rispetto a quanto visto con PS4 e PS4 Pro, che prestavano il fianco su questo fronte a qualche problema soprattutto in termini di rumorosità.



In base al report da parte di Takashi Mochizuki, il sistema di raffreddamento di PS5 sarebbe piuttosto costoso rispetto allo standard. Normalmente, si legge nell'articolo, le compagnie spendono meno di un dollaro per produrre questo componente, a parte ovviamente i costi investiti nella ricerca, tuttavia per PS5 Sony sta spendendo di più e, sebbene non si tratti di una differenza enorme, diventa abbastanza determinante se posta su larga scala.



Il prezzo di PS5 continua dunque a rimanere al centro dell'attenzione, anche se il fatto che questo possa effettivamente pregiudicare il successo della console Sony è tutto da vedere.