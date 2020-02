Xbox Game Pass: Tomb Raider e Batman tra i giochi che verranno presto rimossi dal catalogo

Xbox Game Pass sta per perdere un altro gruppetto di titoli decisamente interessanti, tra i quali un Tomb Raider e un Batman, con l'aggiornamento della lista dei giochi "presto non più disponibili" che dovranno dunque essere rimossi dal catalogo.



A guidare la linea troviamo dunque Rise of the Tomb Raider, che segue dunque a ruota il destino di Shadow of the Tomb Raider in uscita proprio in questi giorni, e Batman: Return to Arkham, una mini-raccolta che comprende Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City in versione rimasterizzata. Questi e altri giochi verranno dunque tolti dal catalogo scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass.



Vediamo dunque l'elenco dei giochi che verranno presto rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass:

Snake Pass

Rise of the Tomb Raider

Batman: Return to Arkham

Just Cause 4