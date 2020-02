Billie Eilish ha svelato un collegamento tra Bad Guy e Plants vs. Zombies

Billie Eilish è indubbiamente una delle artiste pop del momento e il suo singolo Bad Guy può essere sentito praticamente ovunque, ma forse non tutti si saranno accorti di un collegamento piuttosto diretto tra la canzone e il gioco Plants vs. Zombies, svelato dalla stessa cantante e autrice in una recente intervista con Rolling Stone.



Bad Guy è una canzone che non rientra precisamente negli schemi tipici della musica pop, così come lo stile generale di Billie Eilish, ma questo chiaramente fa emergere con evidenza ancora maggiore la figura della cantante e la canzone stessa, che a quanto pare è partita da fonti d'ispirazione alquanto atipiche.



Come svelato dalla Eilish, la melodia fatta con sintetizzatore alla base della canzone è in effetti tratta dalla musica principale di Plants vs. Zombies. "È letteralmente Plants vs. Zombies", ha affermato la cantante nel corso dell'intervista, oltre a "Wizards of Waverly Place", come spiegato dal producer Finneas O'Connell, spiegando come ci sia anche qualcosa della musica della sitcom di Disney Channel dei primi anni 2000.



Non è forse facilmente distinguibile, ma nel caso in cui l'ascolto di Bad Guy via abbia trasportato in qualche modo nelle atmosfere di Plants vs. Zombies, ecco spiegato il motivo. Non è peraltro l'unico collegamento tra Billie Eilish e il mondo dei videogiochi, peraltro, visto che c'è un'altra questione particolare: la mamma della cantante, Maggie Baird, è infatti un'attrice e doppiatrice che ha donato la voce a Justicar Samara nella serie Mass Effect.