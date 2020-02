DayZ è gratis su Steam questo fine settimana

DayZ è gratis su Steam in questi giorni, per un periodo limitato di tempo ma abbastanza per farsi un'idea alquanto precisa di cosa si tratti, visto che è disponibile in questa forma fino al 17 febbraio, ovvero fino a lunedì.



Nel caso non lo conosceste, DayZ è un survival, forse uno dei titoli che hanno contribuito maggiormente alla costruzione del modello di survival in mondo aperto tanto diffuso in questi anni nell'ambito videoludico, dunque anche se non si tratta di un titolo privo di difetti può risultare particolarmente interessante da provare anche per capire da dove siano partire alcune delle tendenze attuali dei videogiochi.



DayZ ha attraverso una genesi lunga e complessa, partito come mod della simulazione militare ArmA, si è poi evoluto come gioco a sé stante, ispirando una grande quantità di alte produzioni e venendo anche superato da queste, almeno nella corsa al raggiungimento di una forma completa che il titolo in questione ha trovato solo dopo diversi anni e tentativi.



Il gioco è dunque un survival con elementi sparatutto, ambientato all'interno di un'ampia mappa sandbox liberamente esplorabile e popolata da un massimo di 60 giocatori, ognuno di questi determinato a tutto pur di sopravvivere il più possibile, per cui si creano spesso situazioni particolari che vanno dalle alleanze ai tradimenti tra i giocatori.



Se avete intenzione di sperimentare DayZ, insomma, potete scaricarlo da Steam e giocarlo gratuitamente fino a lunedì 17 febbraio.





🔥 Play DayZ for Free until February 17th!



You have until Monday, February 17th, at 7pm CET, to enjoy #DayZ for free on @Steam!

During this period, you can also get DayZ for 40% Off, and Livonia for 10% Off.

Are you ready, Survivors?https://t.co/t5SnoYnDpX pic.twitter.com/bC5vQUWaXf — DayZ 🖥 🎮 ❤️ (@DayZ) February 13, 2020