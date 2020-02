Apex Legends: l'Anno 2 è incentrato sull'innovazione, dice Respawn

Apex Legends ha appena attraversato un primo anno probabilmente al di sopra delle aspettative per una proprietà intellettuale completamente nuova, e si appresta ad affrontare un Anno 2 che si preannuncia incentrato sull'innovazione.



Respawn Entertainment e in particolare il COO Dusty Welch hanno riferito che il tema principale di Apex Legends: Anno 2 sarà appunto l'innovazione, a dimostrazione del fatto che il team non ha paura di sperimentare cose nuove e sviare dalla formula che si è rivelata un successo, anche se ovviamente mantenendo vari punti fermi su quest'ultima.



L'Anno 2 è partito con la Stagione 4: Assimilazione, che ha già portato diverse innovazioni come nuovi personaggi e armi, variazioni nella proposta di sfide giornaliere e settimanali ed eventi a tempo limitato. Tra le novità maggiori abbiamo visto l'arrivo di Revenant come nuovo combattente, dello sniper rifle Sentinel, cambiamenti alle mappe, un nuovo Battle Pass e altro.



L'Anno 2, tuttavia, presenterà ulteriori innovazioni: mentre le prime tre stagioni dell'Anno 1 sono state strutturate soprattutto per costruire l'identità di Apex Legends e rafforzarla, in modo da renderlo un gioco solido e con una buona base all'interno di un ambito che ha dei concorrenti estremamente forti, con l'Anno 2 si penserà anche a introdurre qualcosa di nuovo.



Uno di questi elementi si troverà nella narrazione: questo è un aspetto che Respawn vuole approfondire maggiormente nel secondo anno di Apex Legends, e su cui ha già dimostrato di saper giocare bene come visto anche con la campagna di Titanfall 2 e nella creazione del mondo di gioco. Si tratta dunque di proseguire con la narrazione a episodi ma probabilmente con maggiore incisività e costanza, donando al gioco una base narrativa più solida rispetto ad altri battle royale.



Un altro elemento sarà poi l'espansione delle modalità di gioco, magari con la conversione di alcune aggiunte che vengono utilizzate come modifiche a tempo in elementi costitutivi del gameplay di Apex Legends.