L'accordo tra Activision Blizzard e YouTube per l'esclusiva sullo streaming eSport vale una cifra impressionante

Activision Blizzard e YouTube hanno stretto un accordo di esclusiva che prevede la trasmissione in streaming degli eventi eSport solo sulla piattaforma video di Google, con una partnership che a quanto pare vale una cifra impressionante: 160 milioni di dollari.



In particolare, l'accordo prevede che le trasmissioni in streaming degli eventi eSport ufficiali di Overwatch League, pro Hearthstone e Call of Duty League siano trasmessi esclusivamente attraverso YouTube e trattandosi di tre dei titoli più importanti e seguiti in assoluto in ambito eSport è abbastanza normale che valga veramente molti soldi.



Non è ancora una comunicazione ufficiale, visto che il dato deriva da una voce riportata da The Esport Observer, ma il prezzo sembra piuttosto verosimile, anche perché l'accordo di esclusiva si estende per più anni. Sembra che all'interno di tutto questo sia soprattutto la Overwatch League a coprire la maggior parte del valore nell'accordo, con Call of Duty a rappresentare comunque il secondo elemento di rilevanza e la pro Hearthstone a completare ma in maniera meno preponderante degli altri.



Il denaro verso Activision Blizzard è peraltro destinato anche ad aumentare, visto che all'accordo si aggiungono vari premi ulteriori nel caso di target di visualizzazione raggiunti e quote aggiuntive date dalle pubblicità nei video. Quando è emersa la notizia sull'accordo tra Activision e Google si è pensato anche a conseguenze ulteriori, come possibili esclusive su Stadia che con la rimozione improvvisa dei giochi del publisher da GeForce Now riemergono nelle voci di corridoio, ma al momento non c'è alcuna conferma su questo aspetto.