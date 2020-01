Call of Duty Modern Warfare, le skin e gli oggetti della Call of Duty League sono in arrivo

Le skin e gli oggetti della Call of Duty League, la lega competitiva di Activision, arriveranno il 24 gennaio 2020 in Call of Duty Modern Warfare.



I preparativi per il debutto della Call of Duty League, la lega competitiva di CoD, forgiata ad immagine e somiglianza dell'Overwatch League, stanno per essere ultimati. Per dare la possibilità ai tifosi di sfoggiare i colori dei propri team preferiti, Activision metterà in vendita a partire dal 24 gennaio 2020 delle skin e degli oggetti ispirati alle divise ufficiali delle diverse squadre. Ci saranno quindi, pacchetti dedicati agli Huntsmen, Empire, FaZe, RØKKR, Florida Mutineers, London Royal Ravens, Los Angeles Guerrillas, OpTic Gaming, Paris Legion, Seattle Surge e ai Toronto Ultra.







I primi 12 oggetti, ognuno legato ad una specifica squadra, saranno disponibili da venerdì nella sezione Franchise del negozio di gioco. In questo modo potrete dimostrare il vostro supporto alla vostra squadra preferita in visto del debutto che avverrà questo weekend.