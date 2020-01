Super Smash Bros. compie 21 anni

21 anni fa nasceva Super Smash Bros. La serie di Nintendo e HAL Laboratory debuttò il 21 gennaio 1999 in Giappone e da quel momento è diventata uno dei pilastro di tutte le console Nintendo che si sono succedute sul mercato.



Il 21 gennaio 1999 usciva in Giappone Super Smash Bros., uno strano incrocio tra un picchiaduro e i personaggi di Nintendo. Il gioco originale dava la possibilità di scegliere tra "soli" 12 personaggi: Captain Falcon, Donkey Kong, Fox, Jigglypuff, Kirby, Link, Luigi, Mario, Ness, Pikachu, Samus e Yoshi. Si poteva giocare in quattro e lo scopo era far volare gli avversari fuori dal ring. Un esperimento piuttosto inusuale per la Nintendo di quel'epoca.



21 anni dopo sappiamo che l'opera di HAL Laboratory sarebbe diventata un successo strepitoso. La formula di base è stata espansa ed arricchita e adesso Super Smash Bros. Ultimate può contare su ben 82 personaggi (di cui 6 in arrivo grazie al Fighters Pack Volume 2), gioco online e una modalità avventura.



Per questo auguri Super Smash Bros.: altri 100 di questi giorni!