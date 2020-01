Castlevania, la terza stagione sta per arrivare su Netflix

La serie di animazione di Castlevania sta per tornare su Netflix. La casa di produzione Powerhouse, infatti, ha postato su Twitter delle immagini della terza stagione e un "2020". L'annuncio ufficiale arriverà a breve?



Nonostante non sia più tra le serie più amate e vendute dell'industria, Castlevania sta riscuotendo un discreto successo su Netflix. Tanto da spingere il colosso dello streaming ad annunciare l'arrivo di una terza stagione nel corso del 2020. Lo ha fatto il modo arzigogolato, ovvero dando allo studio di animazione Powerhouse il permesso di postare alcune immagini della nuova stagione e un 2020.



Ad accompagnare le immagini arriva una breve descrizione di quello che vedremo a breve: "Trevor Belmond non è più l'uomo di prima. Ma è comunque tutto quello che si frappone tra l'umanità e la furia di Dracula." In attesa di nuove informazioni, Netflix si conferma molto attenta nei confronti di noi videogiocatori (ha appena annunciato l'arrivo del film di Dragon Quest) e degli amanti degli anime, avendo confermato l'arrivo di 21 capolavori dello studio Ghibli.