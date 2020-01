3 Italia Super Internet Express 80 Giga disponibile: i dettagli dell'offerta

Debutta giusto in queste ore la nuova offerta mobile dell'operatore 3 Italia: si chiama Super Internet Express 80 Giga, offre contenuti degni di nota e vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere in questo rapido articolo.

Partiamo proprio dai contenuti della nuova offerta 3 Italia: Super Internet Express 80 Giga propone semplicemente gli 80 GIGA che reca nel titolo, che potranno essere utilizzati entro 2 mesi dal momento dell'attivazione, ma solo ed esclusivamente sul territorio nazionale (non anche in roaming nell'Unione Europea). Il prezzo di abbonamento previsto è fissato a 9,99 euro una tantum, scalabili da credito residuo.

3 Italia Super Internet Express 80 Giga non richiede al nuovo cliente 3 alcun tipo di contributo di attivazione, ma bisognerà pur sempre acquistare una nuova SIM Tre, il cui prezzo è attualmente fissato a 10 euro. Terminati i 60 giorni della promozione, si potrà decidere se riacquistare o meno l'offerta alle medesime condizioni per altri due mesi.