Google Assistant: la sensibilità dell'Ok Google presto rivista, i dettagli

Quante volte vi è capitato di attivare involontariamente Google Assistant, sul vostro smartphone android? Succede spesso anche a causa dell'audio di un film, o di un parente che nella stanza pronuncia la fatidica parola Ok, forse neanche seguita da Google. Tutto questo verrà rivisto nei prossimi mesi.

La sensibilità dell'Ok Google di Google Assistant sarà presto oggetto di alcuni cambiamenti, con la possibilità di regolarla da parte dell'utente. Lo sappiamo grazie ai colleghi di 9to5google, che hanno analizzato la più recente APK di Google Assistant scoprendo funzionalità e dettagli in arrivo (se confermati) solo prossimamente.

Spiccano anche nuove opzioni di Google Assistant pensate specificamente per la privacy dell'utente: per esempio la sensibilità dell'assistente virtuale potrà essere modificata solo dall'account principale dello smartphone. Torneremo a fornirvi nuove informazioni non appena emergeranno maggiori dettagli.