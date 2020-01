Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il trailer con la sigla italiana di Holly e Benji!

Ci siamo fatti prendere un po' la mano, ma l'annuncio di Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha smosso qualcosa dentro di noi. Per questo motivo abbiamo montato il trailer di lancio sulla sigla italiana di Holly e Benji cantata da Cristina D'Avena.



Se il videogioco sarà all'altezza delle aspettative è ancora presto dirlo, ma il trailer è decisamente spettacolare. Per ingannare l'attesa godiamoci il "trailer italiano" di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.