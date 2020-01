Little Town Hero arriva su PS4, data di uscita in Giappone

Little Town Hero non è più un'esclusiva Nintendo Switch a quanto pare, visto che arriverà anche su PS4 almeno in Giappone, con Rainy Frog che si occuperà della pubblicazione dell'RPG di Game Freak sulla console Sony.



Little Town Hero arriverà dunque il 23 aprile 2020 su PS4, facendo approdare così Game Freak, team da sempre legato alla celebre serie Pokémon, anche sulla console Sony. Potete trovare maggiori informazioni sul gioco nella Recensione di Little Town Hero ad opera di Christian Colli, che a dire il vero non è rimasto proprio particolarmente ben impressionato dalla nuova produzione di Game Freak.



Little Town Hero è un adventure RPG con ambientazione fantasy o fiabesca, dal gusto particolarmente nipponico. Nel gioco interpretiamo Axe, un giovane avventuriero che si ritrova a coprire il difficile ruolo di difensore del suo paese, visti i continui e improvvisi attacchi di vari mostri. La particolarità è data dall'ibridazione di diverse caratteristiche che arricchiscono il gameplay fra elementi RPG, strategici e adventure.



Restiamo in attesa di un'eventuale data di uscita per Little Town Hero su PS4 in Europa.