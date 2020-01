PS4 è ancora "il miglior posto per giocare" per Sony

In un recente trailer, Sony sostiene che PS4 è ancora "il miglior posto per giocare". E lo è grazie a Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, tutti potenziali capolavori in arrivo su PlayStation 4 nei prossimi mesi.



Mentre tutti stanno attendendo spasmodicamente nuove informazioni su PS5, Sony ci ricorda che al momento è PlayStation 4 "il miglior posto per giocare". Le argomentazioni che usa vanno da The Last of Us 2 a Ghost of Tsushima, passando per Death Stranding e Final Fantasy 7 Remake. Tutti potenziali capolavori e tutti previsti per l'attuale generazione di console.



Quindi va bene sbavare su come potrebbe essere la schermata di caricamento di PS5, ma il colosso giapponese vuole ricordarci che questa generazione ha ancora tanto da offrire. Siete d'accordo?