Google Stadia: annunciato un nuovo evento Stadia Connect per la prossima settimana

Novità in arrivo per Google Stadia, con l'annuncio di un nuovo evento Stadia Connect incredibilmente vicino, visto che si terrà il 28 aprile, ovvero martedì prossimo, che ovviamente seguiremo e commenteremo in diretta anche qui su Multiplayer.it.

Non è facile prevedere i contenuti di questo evento, anche perché le comunicazioni riguardanti Google Stadia sono ancora piuttosto estemporanee e poco integrate nel chiacchiericcio standard che circonda solitamente il mondo videoludico tradizionale, ma potrebbero esserci diverse novità interessanti.

In ogni caso, già nel tweet ufficiale riportato qui sotto vengono menzionati "nuovi giochi in arrivo su Stadia", dunque questi li possiamo tranquillamente mettere in preventivo. Non sappiamo se si tratti di giochi completamente nuovi o conversioni sulla piattaforma in streaming di titoli già noti, come spesso accade, ma in ogni caso il catalogo della piattaforma Google è destinato ad ampliarsi nel prossimo periodo.

Con il servizio che ha lanciato di recente il suo free tier, ovvero l'accesso gratuito alla piattaforma in streaming (sebbene con traffico dati limitato a causa dell'attuale sovraccarico delle reti causato dalla quarantena generalizzata), Google dovrà iniziare a rimpolpare il suo catalogo.

Possiamo dunque aspettarci ottime cose da questo evento, l'appuntamento è fissato per il 28 aprile alle ore 18:00 italiane e potrete seguirlo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Per quanto riguarda Google Stadia, di recente è emerso che l'app ha superato un milione di download secondo Sensor Tower, cosa che potrebbe dare un'idea della diffusione della piattaforma, mentre il Family Sharing è ancora in programma e previsto entro il 2020, cosa che potrebbe anche rappresentare una delle informazioni in arrivo da questo Stadia Connect.