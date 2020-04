PC Gaming Show 2020 confermato con data, sarà un evento online

PC Gaming Show 2020 si terrà, la conferenza dedicata interamente al mondo del gaming su PC avrà dunque luogo a prescindere dall'E3 2020, ma avrà un'organizzazione diversa essendo tutta ovviamente in digitale e in streaming.

Nonostante l'E3 2020 sia stato cancellato nella sua forma standard, evento maggiore che conteneva appunto anche il PC Gaming Show, l'edizione 2020 di quest'ultimo avrà comunque luogo nello stesso periodo in cui era previsto inizialmente: la data in cui verrà trasmesso è infatti il 6 giugno 2020, dunque nel pieno di quello che sarebbe dovuto essere il periodo dell'E3.

Lo show è organizzato anche quest'anno dalla rivista PC Gamer e conterrà "nuovi giochi, video di gameplay mai visti prima e annunci da alcuni degli sviluppatori più grandi e più interessanti dell'ambito PC". Attendiamo dunque di sapere come si svolgerà precisamente l'evento ma intanto possiamo segnarlo sul calendario.

"Il gaming su PC ha prosperato nell'ultima decade perché è l'unica piattaforma da gioco che appartiene a tutti", jha affermato Evan Lahti, editor in chief di PC Gamer e organizzatore dell'evento. "Alcuni nuovi fantastici giochi meritano un po' di visibilità e non vediamo l'ora di rendere il 6 giugno un giorno da vivere come una grande esperienza per tutti gli spettatori, su quello che arriverà in seguito".

Potete saperne di più visitando il sito ufficiale del PC Gaming Show. L'anno scorso, l'evento ha presentato Baldur's Gate 3, Valfaris e Chivalry 2 fra le altre cose.