DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia, data di lancio, trailer e immagini

Bandai Namco ha annunciato DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia pubblicando la data di lancio, un trailer e le prime immagini di questo tie-in. Il gioco arriverà il 25 settembre 2020 per Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.

Ispirato alla celebre serie di animazione di Dreamworks e Netflix, premiata con un Emmy e creata dal regista vincitore dell'Oscar Guillermo del Toro, questo nuovo platform d'azione e avventura, sviluppato da Wayforward, sarà disponibile a settembre e vedrà la partecipazione dei doppiatori originali della serie TV, Emile Hirsch, Charlie Saxton e David Bradley.

La trilogia dei Racconti di Arcadia di Dreamworks Animation è formata da Trollhunters, 3 in mezzo a noi e l'attesa nuova serie Wizards, che sarà lanciata nel corso dell'anno sempre su Netflix. La trilogia ruota attorno alla cittadina in apparenza normale di Arcadia Oaks, che però a quanto pare si trova al centro di linee magiche e mistiche che la collegano a molte battaglie tra creature ultraterrene, tra cui troll, alieni e maghi.

Il nuovo gioco, DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia, include una storia inedita e ambientata tra i particolari mondi delle tre serie, oltre a offrire un episodio narrativo chiave che andrà a unire l'intera trilogia.