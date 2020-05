Deep Rock Galactic su PS5 e Xbox Series X sarà limitato da PS4 e Xbox One

Deep Rock Galactic, il nuovo sparatutto spaziale cooperativo di Coffee Stain, non potrà sfruttare pienamente la potenza di PS5 e Xbox Series X. Secondo il CEO di Ghost Ship la versione next-gen dovrà tenere conto dei limiti di PlayStation 4 e Xbox One per consentire il cross-play.

Deep Rock Galactic uscirà questa settimana dalla beta su PC e Xbox One. L'occasione perfetta, quindi, per dare uno sguardo al passato e uno al futuro del gioco. Se attualmente questo particolare sparatutto in prima persona cooperativo esce solo sulle piattaforme di Microsoft, Søren Lundgaard, il CEO di Ghost Ship, non esclude che il gioco arrivi presto su PS4, anzi la conversione sembra essere vicina.

Su Nintendo Switch, invece, ci sono più difficoltà: la limitata memoria della console è per gli sviluppatori un limite difficile da aggirare.

A proposito di limiti, Lundgaard pensa che la versione PS5 e Xbox Series X del gioco sarà molto probabilmente limitata da quella current-gen. Non tanto dal punto di vista grafico, quanto da quello delle meccaniche e del gameplay: "Quando porteremo il gioco su next-gen lo faremo cross-play. Consentire di giocare con la nostra principale base di giocatori vuol dire, però, che dovranno giocare ad un prodotto limitato dalle basse specifiche tecniche dell'attuale generazione. Ci saranno dei miglioramenti nella fedeltà grafica come il ray tracing, [..] ma essendo un gioco cooperativo e multiplayer tutti i giocatori devono avere la stessa esperienza, quindi sarà difficile approfittare dei vantaggi della next-gen."

Lo stesso, però, vale anche su PC quando si cerca di includere il numero più ampio di configurazioni hardware possibile. Giocherete a Deep Rock Galactic?