Rainbow Six: Siege, Ubisoft annuncia l'evento Rainbow Six European Open Clash

Rainbow Six: Siege sarà protagonista dell'evento Rainbow Six: Siege European Open Clash, appena annunciato da Ubisoft: si tratta di un torneo competitivo a cui prenderanno parte sedici squadre europee.

Mentre il panorama eSport di Tom Clancy's Rainbow Six si avvicina all'imminente lancio della European League, come parte del suo nuovo ecosistema regionalizzato, Ubisoft annuncia il Rainbow Six European Open Clash, un torneo competitivo ibrido online organizzato in collaborazione con FACEIT, in cui 16 squadre europee, composte sia da professionisti che dilettanti, si sfideranno per un montepremi complessivo di 50.000 €, che sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

Abbracciando il DNA di Ubisoft, l'ecosistema eSport di Rainbow Six intende restare vicino alle sue community con un nuovo torneo in cui i nostri fan europei, insieme al resto della famiglia di Rainbow Six Siege, avranno l'opportunità di tifare per le proprie squadre europee preferite, sia professionistiche che amatoriali.

Il torneo online inizierà con 2 Community Cup, che si terranno rispettivamente il: