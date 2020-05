Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 13/5/2020

Con le offerte Amazon di oggi sono gli smartphone a fare da protagonisti con tre modelli Android che partono già da un ottimo rapporto qualità/prezzo e l'iPhone 11 che si accontenta di soli 4GB di memoria e costa parecchio, ma equipaggia il più recente chipset Apple e un pannello che pur IPS gode di un'ottima luminosità. A seguire troviamo poi un buon monitor VA da 144Hz Samsung, un paio di auricolari Sony di buona qualità e una SSD interna Kingston.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.