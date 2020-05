TechTonik: alle 16 si parla della diatriba 30 vs 60 FPS per poi andare al Summer Game Fest

TechTonik torna oggi 13 maggio alle 16 in diretta sul nostro canale di Twitch. Pierpaolo Greco parlerà della diatriba di questi giorni: 30 vs 60 FPS sulla next-gen, non si poteva fare di più? Ma non solo, a partire dalle 16:45 circa sarà raggiunto in diretta da Emanuele Gregori e ci terranno compagnia fino al Summer Game Fest delle 17.

L'importante, comunque, è che come al solito facciate tante domande qui sotto, nei commenti. Pierpaolo, infatti, non si limiterà a parlare dell'argomento del giorno, ma risponderà a tutti i vostri quesiti tecnici. Quale hardware è il migliore? Cosa si aspetta dalla prossima generazione di schede video? Che televisore vi consiglia per il gaming? Scatenate la fantasia e scrivete qua sotto cosa vi passa per la mente: i commenti alla news saranno i primi ad essere letti. Come vedrete, Pierpaolo non si ti tira indietro e risponde davvero a tutto.

L'appuntamento, quindi, è alle 16 di oggi con una puntata classica che, verso le 16:45, si trasformerà con l'arrivo di Emanuele Gregori. Da quel momento in poi si parlerà di Summer Game Fest: quale sarà l'annuncio di oggi? Ieri è stato presentato Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, oggi sarà il turno di Mafia?

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato in home page o direttamente sul canale Twitch, da desktop o utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!