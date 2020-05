PS5, Sony presenterà i giochi a breve: il CEO parla di una line-up irresistibile

I giochi per PS5 verranno presentati a breve, nell'ottica di una line-up irresistibile: lo ha dichiarato il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, nel corso di un incontro ufficiale.

Sapevamo che l'azienda giapponese avrebbe tenuto un meeting il 19 maggio, e che inevitabilmente si sarebbe accennato anche alla presentazione di PS5, che secondo voci sempre più insistenti si terrà all'inizio di giugno.

Yoshida non ha fatto annunci né rivelato dettagli specifici, tuttavia ha parlato appunto di un reveal ormai imminente, specie per quanto riguarda i giochi in arrivo su PlayStation 5.

"I titoli per PS5, in grado di offrire nuove esperienze di gioco, sono realizzati da team di sviluppo first party e third party e prevediamo di presentare presto una line-up irresistibile", ha detto il CEO di Sony.

A chi gli chiedeva giorni fa di dare un giudizio sul marketing, ritenendo quello Microsoft migliore, Yoshida ha detto di aspettare le vendite di PS5 prima di parlare.