PS5 VS Xbox Series X, Microsoft vince sul marketing? Aspettiamo le vendite, dice Sony

Lo scontro fra PS5 e Xbox Series X si combatte al momento sul fronte del marketing, ed è opinione comune che in tal senso Microsoft stia battendo Sony, anticipando nettamente i tempi.

Tuttavia per capire chi vince e chi perde bisognerà attendere le vendite delle due console: lo ha detto il CFO della casa giapponese, Kenichiro Yoshida, nel corso di un'intervista con Bloomberg.

"Alcuni dicono che la promozione di PlayStation 5 stia venendo schiacciata da quella di Xbox. Giudicherebbe come un successo o un fallimento ciò che è stato fatto finora dal PlayStation team?", ha chiesto l'intervistatore.

"Consideriamo ogni cosa strategicamente, ma stiamo facendo del nostro meglio. Per quanto riguarda il successo o il fallimento, aspetterei di vedere le vendite di PS5 per giudicare", ha risposto Yoshida.

È indubbio che Microsoft stia affrontando la campagna marketing di Xbox Series X in maniera molto aggressiva rispetto alle tradizionali tempistiche scandite dall'E3, ma come dice giustamente il CFO di Sony alla fine bisognerà guardare ai risultati.

Q: some say PS5 promotion is falling behind Xbox. Would you give passing score to what PS team has done?

A: we consider things strategically but doing our best. As for pass or fail, I would wait for PS5 sales to make that judgement. (by CFO)https://t.co/nXnfljR8Fz