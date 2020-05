Fortnite: rimosso un altro oggetto di gioco, forniva vantaggi ai possessori

Sin dal lancio nel lontano 2017 Fortnite ha accolto centinaia e centinaia di oggetti cosmetici: di tanto in tanto capita che qualcuno presenti dei problemini, soprattutto in seguito agli aggiornamenti di Epic Games. Ciò è accaduto di nuovo in queste ore, quando un oggetto è stato rimosso da tutte le partite.

Si tratta del Riot Control Baton, uno strumento raccolta / piccone di Star Wars: a partire dagli ultimi aggiornamenti di Fortnite Capitolo 2 ha cominciato a comportarsi in modo imprevisto, in particolare fornendo vantaggi ai possessori nel corso delle partite di tutte le modalità di gioco. Impugnando questo piccone pare che sia impossibile udire i passi e il movimento del possessore: ed è chiaro l'uso strategico che sarebbe possibile farne durante le partite, sorprendendo così gli ignari avversari.

Come riportato da HYPEX, l'oggetto di gioco è stato quindi rimosso a tempo indeterminato. Se tutto va bene, Epic Games modificherà il piccone e lo restituirà ai giocatori; se va male, potrebbe rimuoverlo per sempre e garantire invece un rimborso. Peccato che così il set di Star Wars di Fortnite corrispondente rimarrebbe sprovvisto del suo strumento raccolta. Qualcosa del genere era accaduto anche con il deltaplano di Deadpool, ma in questo secondo caso lo strumento è già stato corretto e restituito agli armadietti dei giocatori.

Eccovi qui di seguito l'immagine dell'oggetto di Fortnite in questione; avete sentito che i democratici americani vorrebbero organizzare un evento con l'avatar di Obama gigante?

The Riot Control Baton pickaxe has been temporarily disabled because the player can't be heard while equipping it and running pic.twitter.com/FOk7vMMkGX — HYPEX - Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 12, 2020