Day of the Tentacle, Grim Fandango e Full Throttle in uscita su Xbox One nel 2020

Day of the Tentacle, Grim Fandango e Full Throttle arriveranno nel corso del 2020 anche su Xbox One con le relative remaster: lo ha confermato Tim Schafer.

L'uscita dei tre classici sulla piattaforma Microsoft era quantomeno prevedibile, se consideriamo che Double Fine è entrata a far parte degli Xbox Game Studios, diventando un team first party della casa di Redmond.

Proprio per questo è lecito immaginare che i tre titoli potrebbero fare il proprio debutto direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, conferendo ulteriore valore allo straordinario servizio in abbonamento.

Day of the Tentacle Remastered (la recensione) è la versione rimasterizzata dello straordinario sequel di Maniac Mansion: un'avventura grafica ai confini del tempo e della mente, in cui tre improbabili amici collaborano per evitare che un malvagio tentacolo viola mutante conquisti il mondo!

Grim Fandango Remastered (la recensione) è invece la remaster dell'avventura in stile noir pubblicata originariamente nel 1998, ambientata nell'inquietante scenario della Valle dei Morti.

Full Throttle Remastered narra invece le vicissitudini di Ben Throttle, rude ma onesto capo della banda di motociclisti "Polecat", che si ritrova immischiato in una storia in cui si intrecciano atti eroici, assassinii e asfalto a vista d'occhio.