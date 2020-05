NBA 2K20: Travis Scott, Roddy Ricch e Schoolboy Q entrano nella soundtrack del gioco

Travis Scott, Roddy Ricch e Schoolboy Q, Kaleb Mitchell e molti altri artisti entrano nella soundtrack di NBA 2K20, arricchendola con 24 nuove tracce che faranno la felicità degli appassionati.

Questo terzo aggiornamento della soundtrack del gioco include un mix di nuovi pezzi di artisti che i fan già conoscono e amano e brani di artisti emergenti e in prima linea nel roster della UnitedMasters. Gli artisti di UnitedMasters sono stati selezionati per una collaborazione tra il team 2K Music e UnitedMasters. Tra questi c'è anche Travis Scott, il recente protagonista di un concerto da 27 milioni di spettatori in Fortnite.

La playlist di Spotify con tutte le canzoni del terzo aggiornamento della colonna sonora si trova a questo indirizzo.

Le nuove canzoni comprendono pezzi di artisti sia noti che emergenti del mondo dell'hip hop, dell'R&B e del pop: