Oculus getta uno sguardo in VR a Venezia e Parigi vuote durante la quarantena

Oculus, attraverso una nuova serie di documentari chiamati When We Stayed Home, getta uno sguardo in VR a città come Venezia e Parigi svuotate durante la quarantena. Da alcuni mesi il mondo sta affrontando una sfida durissima. Le città sono rimaste vuote per settimane. When We Stayed Home è una raccolta di video a 360° che percorrono le strade deserte durante il lockdown.

La tranquillità, la calma e il vuoto di queste città permettono di apprezzarne una bellezza alla quale spesso non facciamo caso. Aprile 2020, nella sua singolarità, è diventato a tutti gli effetti un periodo unico anche dal punto di vista culturale.

When We Stayed Home offre una finestra sul mondo, per guardare in maniera inedita a questo periodo senza precedenti della nostra storia. Attraverso i racconti di personaggi iconici del luogo che contribuiscono a far rivivere le città deserte, queste straordinarie passeggiate in VR offrono una potente panoramica del mondo "prigioniero". I primi due episodi riguardano Venezia e Parigi e sono ora disponibili su Oculus TV grazie a Oculus Quest.