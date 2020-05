Xbox Game Pass, le novità di maggio 2020

Xbox Game Pass prosegue la sua corsa a maggio 2020 con nuove introduzioni e ottime prospettive per il futuro, anche in base a quanto è stato mostrato su Xbox Series X nel corso della recente presentazione Inside Xbox. Il servizio su abbonamento Microsoft è destinato a continuare a rappresentare un pilastro importante dell'offerta videoludica da parte della compagnia di Redmond, configurandosi, come abbiamo già pensato in precedenza, come una vera e propria forma di killer application anche per la console next gen. A dimostrazione di questo, durante l'evento sono stati mostrati diversi giochi di grande interesse che sono destinati ad arrivare direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio, a dimostrazione di come la pianificazione preveda delle ottime novità anche per il futuro più o meno prossimo: a dire il vero alcuni dei giochi più interessanti tra quelli mostrati sono previsti come parte integrante della sottoscrizione, come The Medium, Scorn e Call of the Sea, dunque possiamo stare certi che il servizio sia destinato a crescere e mantenere la sua grande importanza anche una volta lanciata Xbox Series X. Nel frattempo, anche questo maggio 2020 prosegue su ottimi livelli, a partire dall'arrivo del blockbuster Red Dead Redemption 2, che dimostra ancora una volta come anche Rockstar sia piuttosto ben intenzionata nei confronti del Game Pass, sebbene l'arrivo del western coincida con l'uscita dal catalogo di GTA 5, cosa che probabilmente non è affatto casuale. In ogni caso, per qualche approfondimento sull'andamento del servizio, vi rimandiamo anche al recente speciale su crescita e sostenibilità della killer app di Microsoft, mentre partiamo con la consueta panoramica mensile che, ricordiamo, riguarda solo la prima mandata di giochi, a cui seguiranno altre aggiunte nella seconda metà di maggio 2020.



DayZ - Xbox One, 7 maggio Un po' di survival fa sempre bene nel catalogo di Xbox Game Pass, e dopo The Long Dark è giunto il momento anche di quello che può essere considerato un po' il capostipite del genere nel senso moderno, anche se la sua genesi è stata decisamente lunga. Lo sviluppo prolungato ha in effetti determinato la paradossale situazione per cui, da pioniere del genere, DayZ è arrivato sul mercato in forma definitiva alquanto in ritardo rispetto alla concorrenza, ma questo non toglie granché al valore intrinseco del gioco. Il fatto è che essendo rimasto fedele alla sua idea originale di sopravvivenza nuda e cruda in una mappa enorme e poco densa, il titolo di Bohemia Interactive, nato come interessante mod della simulazione militare Arma 2, risulta forse fin troppo spartano rispetto a molti altri giochi simili, ma il fascino del survival estremo e del suo grande mondo aperto è rimasto comunque intatto. Il meccanismo è quello più classico possibile: ogni giocatore parte con tre oggetti random nell'inventario in un punto della mappa da 225km quadrati e da lì deve partire alla ricerca di provviste, acqua, armi e veicoli per cercare di sopravvivere all'apocalisse zombie.



Red Dead Redemption 2 - Xbox One, 7 maggio Indubbiamente la nuova introduzione più importante di questa mandata, se non una delle maggiori di sempre per Xbox Game Pass, Red Dead Redemption 2 è un vero e proprio evento all'interno del servizio su abbonamento di Microsoft. Al di là delle dimensioni e del valore del gioco, si tratta di un titolo che vende ancora molto sul mercato e l'accordo raggiunto con Rockstar per il suo inserimento nel catalogo, come successo in precedenza per GTA V, fa capire quanto la compagnia abbia intenzione di investire nell'espansione dell'offerta. Per il resto, non c'è veramente rimasto molto da dire su Red Dead Redemption 2 che non sia stato già ampiamente discusso: l'epopea western di Rockstar rappresenta probabilmente il punto più alto dello sviluppo videoludico per quanto riguarda questa generazione, dal punto di vista puramente tecnico, dotato della grafica più avanzata vista finora applicata peraltro a un mondo veramente sconfinato. È un po' l'apoteosi dei principi caratteristici delle produzioni Rockstar, offrendo sia una grande libertà di movimento che un supporto narrativo di taglio cinematografico di alto profilo, il tutto arricchito da un'ambientazione praticamente immortale come il selvaggio west.



MechWarrior 5: Mercenaries - PC, 7 maggio Arrivato a sorpresa nei primi giorni di maggio, MechWarrior 5: Mercenaries è stata una gradita aggiunta al catalogo di Xbox Game Pass per PC, che tra l'altro continua ad avere una gestione alquanto imperscrutabile. Mentre Microsoft tende ad essere molto esplicita e precisa nelle comunicazioni riguardanti le novità per Xbox One, le aggiunte dei titoli PC avvengono spesso a sorpresa o comunque senza riferimenti temporali precisi, stranamente. In ogni caso, questo comporta anche la comparsa di belle sorprese come MechWarrior 5: Mercenaries, titolo che peraltro appartiene probabilmente anche alle wishlist dello stesso Phil Spencer, che proprio qualche tempo fa aveva espresso il desiderio di veder tornare la serie su Xbox nel prossimo futuro. Sviluppato da Piranha Games, il gioco in questione è uno sparatutto/simulatore di mech da combattimento ad ambientazione fantascientifica, che unisce le dinamiche della battaglia tra robot a vari elementi gestionali che riguardano la cura e l'evoluzione del proprio equipaggiamento. Il nuovo capitolo risulta peraltro particolarmente interessante poiché vede il ritorno della componente single player dopo molti anni, oltre alle varie modalità multiplayer.



Final Fantasy IX - Xbox One, 14 maggio Sebbene sia molto meno glamour del settimo, Final Fantasy IX è da molti considerato uno dei migliori capitoli in assoluto di Final Fantasy, per certi versi sullo stesso livello, se non addirittura superiore al blasonato Final Fantasy VII. È di certo un capitolo più tradizionale, in quanto maggiormente in linea con la visione del fantasy un po' fiabesco che caratterizzava il periodo più classico della serie, ma dotato di un immaginario molto particolare, che è stato ripreso solo parzialmente dai capitoli successivi. La storia è però molto particolare e scardina anche numerosi cliché tipici del genere e della narrazione collegata solitamente ai JRPG, mettendo in scena una scalcinata e variopinta banda di briganti che si ritrovano a dover rapire la principessa del regno di Alexandria, salvo poi scoprire che quest'ultima è effettivamente ben contenta di farsi portare via dal proprio castello. Questo ribaltamento di prospettiva mette in moto una serie di aventi che progredisce fino a una vera e propria guerra di grande spessore, mantenendosi però sempre a metà tra l'epica più classica e il tono scanzonato delle fiabe più impertinenti, rimanendo ancora oggi un gioco molto piacevole da portare a termine.



Fractured Minds - Xbox One, 19 maggio Sviluppato dalla game designer Emily Mitchell, Fractured Minds è una sorta di avventura narrativa che ha la particolarità di raccontare alcuni meccanismi occulti della mente oppressa dall'ansia, mettendo in luce alcuni aspetti che possono aiutarci a capire meglio come funziona la psiche umana sottoposta a determinate sollecitazioni e con conseguenze negative. Si tratta del risultato di un lungo percorso di studio da parte della sviluppatrice, che ha messo in scena anche un po' del proprio vissuto in una sorta di narrazione che ha elementi anche autobiografici, ma punta a parlare intimamente a tutti. Il senso è da una parte mostrare cosa succede in determinate situazioni di disagio psichico, dall'altra far capire a tutti coloro che vivono in tali condizioni che non sono soli e possono trovare appoggio in altre persone, cercando dunque di stimolare un percorso di apertura verso l'esterno. Il tutto prende la forma di un'avventura narrativa in soggettiva che ci porta ad esplorare strane ambientazioni e affrontare situazioni strane, inquietanti o rilassanti, mettendo in scena varie condizioni mentali. I profitti derivanti dal progetto vengono devoluti all'ente benefico Safe in Our World, rendendo ancora più positiva questa particolare esperienza videoludica.