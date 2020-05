Square Enix vuole incrementare i giochi live service e la distribuzione attraverso il cloud

Attraverso il recente report finanziario di Square Enix scopriamo alcune delle strategie di business della compagnia. Per esempio, il publisher di Final Fantasy e Tomb Raider nel prossimo futuro vuole proseguire con l'espansione sul mercato globale, puntando principalmente alla distribuzione digitale. L'obiettivo sarà perseguito prevalentemente promuovendo nuovi giochi as a service e la distribuzione attraverso il cloud.

È interessante scoprire i piani di un colosso come Square Enix. Nonostante le radici giapponesi, infatti, Square Enix è stata una delle prime compagnie a cercare un approccio più internazionale al publishing, cosa che le ha consentito di acquisire i diritti di giochi quali Tomb Raider o Life is Strange. E che le ha consentito di creare un'opera come Final Fantasy 7 Remake, ecco la recensione. Osservando i suoi piani per il prossimo futuro, infatti, si nota ancora una certa propensione per il futuro e il non volersi precludere nessun tipo di business.

Square Enix, infatti, dice che sta implementando diverse iniziative per rafforzare la sua posizione sul mercato, come per esempio cercare di migliorare le vendite digitali o la creazione di giochi multipiattaforma. Un altro elemento importante è il desiderio di espandersi geograficamente e conquistare nuovi mercati. Questa sarà fatto attraverso l'e-Commerce, la creazione di nuove IP e di sfruttare i giochi come un servizio, i famigerati GAAS.

Nel breve termine, infatti, questo sarà l'obiettivo principale della compagnia, oltre che di incrementare le vendite digitali. Square Enix, a quanto pare, cercherà di creare un maggior numero di giochi che possano rinnovarsi e offrire nuovi contenuti nel tempo.

Sul medio periodo, invece, Square Enix punterà a trasferirsi sul cloud, prediligendo la distribuzione sulla nuvola o giochi basati su questa tecnologia. Come queste decisioni andranno ad incidere sull'uscita di Final Fantasy 7 Remake parte 2 non lo sappiamo. Sarà anche interessante vedere come si coniugheranno le nuove console con la visione cloud-centrica evidenziata dai piani di Square Enix.